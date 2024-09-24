Миколенко возобновил тренировки после болезни

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вскоре сможет вернуться на поле после болезни.

Ранее он из-за заболевания был вынужденно заменен в четвертом туре английской Премьер-лиги с Астон Виллой (2:3), после чего пропустил поединок Кубка Лиги с Саутгемптоном (1:1, 5:6 пен.) и матч чемпионата с Лестером (1:1).

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Миколенко уже возобновил тренировки в общей группе и вместе с командой готовился к ближайшему поединку АПЛ против Кристал Пэлас, который состоится в субботу, 28 сентября, сообщает The Bobble.

В нынешнем сезоне Миколенко принял участие в пяти матчах Эвертона во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что владельцы Ромы договорились о приобретении Эвертона.

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