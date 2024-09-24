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Миколенко возобновил тренировки после болезни

Украинский защитник Эвертона вместе с командой готовится к ближайшему матчу АПЛ.
Сегодня, 16:29
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вскоре сможет вернуться на поле после болезни.

Ранее он из-за заболевания был вынужденно заменен в четвертом туре английской Премьер-лиги с Астон Виллой (2:3), после чего пропустил поединок Кубка Лиги с Саутгемптоном (1:1, 5:6 пен.) и матч чемпионата с Лестером (1:1).

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Миколенко уже возобновил тренировки в общей группе и вместе с командой готовился к ближайшему поединку АПЛ против Кристал Пэлас, который состоится в субботу, 28 сентября, сообщает The Bobble.

В нынешнем сезоне Миколенко принял участие в пяти матчах Эвертона во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что владельцы Ромы договорились о приобретении Эвертона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко

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