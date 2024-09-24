Эвертон, за который выступай украинский защитник Виталий Миколенко, плохо начал новый сезон английской Премьер-лиги, заставляющий подыскивать замену нынешнему наставнику "ирисок" Шону Дайчу.

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По информации издания Give me Sport, новым главным тренером Эвертона может стать бывший тренер национальной сборной Англии Гарет Сайтгейт. Однако никаких подробностей возможного "трансфера" нет.

Стоит отметить, что сборная Англии под руководством Саутгейта провела 102 матча – 64 победы, 20 ничьих, 18 поражений.

Напомним, сейчас Эвертон занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ. "Ириски" имеют один турнирный пункт в 5 сыгранных матчах.

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