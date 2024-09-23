Владельцы Ромы договорились о приобретении Эвертона

Клубы Артема Довбика и Виталия Миколенко будут принадлежать одним и тем же людям.

Эвертон выступил с заявлением, в котором объявил о будущей смене владельцев.

Так, The Friedkin Group договорилась с Фархадом Мошири о приобретении мажоритарного пакета акций Blue Heaven Holdings в мерсисайдском клубе, о чем было объявлено на официальном сайте "ирисок".

Сделка подлежит одобрению регулирующих органов, в том числе Английской Премьер-лиги, Футбольной ассоциации и Управления финансового надзора.

"Мы рады, что достигли соглашения и стали хранителями этого культового футбольного клуба. Мы сосредоточены на получении необходимых разрешений для завершения сделки".

"Мы надеемся обеспечить стабильность клуба и поделиться нашим видением его будущего, включая завершение строительства нового стадиона Эвертона в доке Брэмли-Мур", - говорится в заявлении The Friedkin Group.

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По информации зарубежных СМИ, приобретение 94% акций обойдется новым владельцам в 400-500 миллионов фунтов.

The Friedkin Group, ведомая семейством Фридкиных, владеет итальянской Ромой, за которую выступает Артем Довбик. Таким образом, у клубов Довбика и Виталия Миколенко будут одни и те же владельцы.

Напомним, что гол Артема Довбика позволил "джаллоросси" разгромить Удинезе в матче пятого тура итальянской Серии А.

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