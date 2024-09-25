Новые владельцы Эвертона определились с заменой Дайча

Маурицио Сарри может вернуться в АПЛ.

Эвертон, за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, плохо приступил к сезону в английской Премьер-лиге, что заставляет руководство клуба искать замену нынешнему наставнику "ирисок" Шону Дайчу.

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Как сообщает Corriere dello Sport, новые владельцы Эвертона работают над приглашением Маурицио Сарри, которого видят в должности главного тренера первой команды.

Стоит отметить, что Сарри уже работал в АПЛ. Итальянец возглавлял лондонский Челси, а последним местом работы специалиста был римский Лацио.

Напомним, Эвертон в этом сезоне набрал 1 пункт после пяти туров и находится в зоне вылета.

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