iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новые владельцы Эвертона определились с заменой Дайча

Маурицио Сарри может вернуться в АПЛ.
Сегодня, 12:50
Маурицио Сарри / Getty Images
Маурицио Сарри / Getty Images

Эвертон, за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, плохо приступил к сезону в английской Премьер-лиге, что заставляет руководство клуба искать замену нынешнему наставнику "ирисок" Шону Дайчу.

Читай также: Экс-тренер сборной Англии может возглавить Эвертон, за который выступает Миколенко

Как сообщает Corriere dello Sport, новые владельцы Эвертона работают над приглашением Маурицио Сарри, которого видят в должности главного тренера первой команды.

Стоит отметить, что Сарри уже работал в АПЛ. Итальянец возглавлял лондонский Челси, а последним местом работы специалиста был римский Лацио.

Напомним, Эвертон в этом сезоне набрал 1 пункт после пяти туров и находится в зоне вылета.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маурицио Сарри ФК Эвертон

Статьи по теме

Экс-тренер сборной Англии может возглавить Эвертон, за который выступает Миколенко Экс-тренер сборной Англии может возглавить Эвертон, за который выступает Миколенко
Сарри назвал свою главную ошибку в тренерской карьере Сарри назвал свою главную ошибку в тренерской карьере
Экс-тренер Челси может продолжить карьеру в греческом клубе Экс-тренер Челси может продолжить карьеру в греческом клубе
Экс-тренер Челси может вернуться в АПЛ Экс-тренер Челси может вернуться в АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Европы16:00
Динамо - Лацио: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Европа15:50
Реал потерял на несколько недель Мбаппе
Лига Европы15:15
Динамо - Лацио: где смотреть матч Лиги Европы
Европа14:32
Бывший форвард сборной Италии расхвалил Довбика: Очень люблю таких нападающих
Европа13:52
В Барселоне определились, кто заменит Тер Штегена
Европа13:50
"Роналду говорил, что я лучше него": Экс-одноклубник Криштиану решил податься в киноиндустрию для взрослых
Европа13:18
В Манчестер Сити подтвердили тяжелую травму Родри
Европа12:50
Новые владельцы Эвертона определились с заменой Дайча
Европа12:15
Варан официально объявил о завершении профессиональной карьеры
Футбол12:00
Родри - обладатель Золотого мяча-2024 по мнению украинских журналистов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK