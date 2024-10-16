Отбор на ЧМ-2026: Хет-трик и два ассиста от Месси, победы Бразилии и Колумбии

В рамках дестяого тура квалификации на чемпионат мира-2026 в зоне Южной Америки прошла серия матчей.

Аргентина разбила Боливию, а главным героем стал Лионель Месси, который сделал хет-трик и отдал две голевые передачи.

Аргентина - Боливия 6:0

Голы: Месси, 19, 84, 86, Лаут. Мартинес, 43, Альварес, 45+3, Альмада, 69.

Колумбия - Чили 4:0

Голы: Санчес, 34, Диас, 52, Дуран, 82, Синистерра, 90+3.

Парагвайская сборная добыла волевую победу.

Парагвай - Венесуэла 2:1

Голы: Санабрия, 59, 74 - Арамбуру, 25.

Уругвай — Эквадор 0:0

Бразильцы оказались сильнее Перу: дубль оформил Рафинья (оба гола с пенальти).

Бразилия - Перу 4:0

Голы: Рафинья, 38 (пен), 54 (пен), Перейра, 71, Луис Энрике, 74.

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