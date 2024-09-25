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Экс-звезда Реала и МЮ планирует завершить карьеру

Рафаэль Варан может повесить бутсы на гвоздь.
Сегодня, 09:08
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Звездный французский защитник Рафаэль Варан, ныне выступающий в составе итальянского Комо, принял решение о завершении профессиональной карьеры. Об этом пишет Фабрицио Романо.

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По информации источника, футболист утомил постоянные травмы, из-за которых он не может полноценно тренироваться и играть в футбол на высоком уровне.

Следует отметить, что Варан летом перешел в Комо на правах свободного агента. Он успел сыграть за команду только 1 матч в Кубке Италии против Сампдории, в котором получил травму колена.

Напомним, Варан на свою карьеру успел поиграть за Ланс, Реал и Манчестер Юнайтед. Также футболист неоднократно вызывался в расположение национальной сборной Франции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Варан

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