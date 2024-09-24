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"Он не умеет играть в футбол": Экс-игрок Реала серьезно раскритиковал Роналду

Антонио Кассано обвинил португальца в неумении взаимодействовать с партнерами.
Сегодня, 01:14
Антонио Кассано / Getty Images
Антонио Кассано / Getty Images

Экс-игрок Реала, Ромы и сборной Италии Антонио Кассано подверг критике Криштиану Роналду.

Итальянец заявил, что по его мнению, несмотря на свои бомбардирские способности, португалец не умеет играть в футбол, ведь не взаимодействует должным образом с командой.

"Криштиану Роналду не умеет играть в футбол. Он мог бы записать на свой счет три тысячи забитых мячей, мне все равно.

Игуаин, Агуэро, Бензема, Левандовски, Ибрагимович и Суарес знали, как нужно играть вместе с партнерами. У них было много сильных сторон, в отличие от Роналду, который умеет только завершать эпизоды", - сказал Кассано в подкасте Viva el futbol.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду появится в известном файтинге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Криштиану Роналду Антонио Кассано

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