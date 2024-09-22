Роналду появится в новой части легендарного файтинга

Криштиану Роналду анонсировал неожиданную коллаборацию.

Персонаж нападающего Ан-Насра появится в новом файтинге FATAL FURY: City of the Wolves, по крайней мере, такой вывод можно сделать из опубликованного футболистом тизера.

Стоит отметить, что не только участие Роналду, но и сама игра является огромным сюрпризом. Серия FATAL FURY была популярна в 90-е годы, и выпускалась компанией SNK для собственных игровых автоматов.

Последние части серии вышли еще в эпоху Play Station 2, но затем компания обанкротилась и игра исчезла с прилавков.

А уже 21 апреля 2025 году свет увидит новая часть City of the Wolves, которая выйдет спустя 26 лет после предыдущей. Похоже, за счет участия Криштиану авторы хотят сделать возвращение еще более ожидаемым.

Из минусов сразу стоит отметить довольно неприятный ценник, игру можно уже предзаказать в Steam за 2 499 гривен.

Ранее также Интер Майами с Месси не смог обыграть Нью-Йорк Сити.

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