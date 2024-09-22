Интер Майами с Месси упустил победу на последних минутах матча

Нью-Йорк Сити в целом был на голову сильнее соперника.

В ночь на всокресенье, 22 сентября, Интер Майами играл с Нью-Йорк Сити.

Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба начали матч в стартовом составе, но Интер все равно упустил победу.

Первый тайм был довольно скучен в исполнении обоих клубов, зато во втором зрители получили зрелище. На 75-й минуте Месси ассистировал на Кампану, который и открыл наконец счет.

Однако в целом во второй полоивне игры Нью-Йорк выглядел лучше, а потому не совсем большой неожиданностью стал забитый в самом конце гол, из-за которого матч завершился ничьей.

После 30-ти туров Интер Майами занимает первую строчку Восточной конференции с 64-мя очками.

Статистика матча Нью-Йорк Сити - Интер Майами 30-го тура МЛС

Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1

Голы: Сэндс, 90+5 - Кампана, 75

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 15 - 6

Удары в створ ворот: 4 - 2

Угловые: 8 - 1

Фолы: 16 - 20

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