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Чемпион мира раскритиковал современное развитие футбола

Рафаэль Варан считает, что футболистам дают значительно меньше свободы действий чем раньше.
Сегодня, 19:41

Бывший защитник сборной Франции, Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид Рафаэль Варан раскритиковал современное развитие футбола.

По словам Варана, новое поколение тренеров значительно сильнее сконцентрировано на структуре игры чем на свободе действий для игроков.

"В футболе стало гораздо меньше свободы действий, меньше креативных игроков на поле. Все стало каким-то автоматизированным. Есть игровые схемы, через которые трудно сломать командный блок. Стало значительно меньше креативности.

Карло Анчелотти позволяет футболистам проявлять свою креативность, но новое поколение тренеров - значительно меньше. В футболе должно оставаться право на ошибку, но его все меньше и меньше", - приводит слова Рафаэля французское издание L'equipe.

Напомним, Варан завершил карьеру в возрасте 32 лет из-за травмы полученной на предсезонной подготовке. Центрбек становился чемпионом мира в 2018 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Варан

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