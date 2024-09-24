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Защитник Манчестер Юнайтед, который не играл больше года, вернулся к тренировкам с командой

Тайрелл Маласия работал вместе с партнерами.
Сегодня, 17:31
Тайрелл Маласия / Getty Images
Тайрелл Маласия / Getty Images

Манчестер Юнайтед в ближайшее время, возможно, получит кадровое усиление.

Как сообщает журналист Рич Фей, защитник манкунианцев Тайрелл Маласия провел часть последней тренировки вместе с партнерами.

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Нидерландец с одноклубниками выполнял пасовые упражнения, а затем, снова тренировался по индивидуальной проблеме.

Отметим, что последний поединок Маласия провел 28 мая 2023 года, сыграв 90 минут с Фулхэмом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Тайрелл Маласия

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