Украинский полузащитник подписал контракт с Манчестером Юнайтед

Полузащитник украинского происхождения Закери Бауманн подписал первый профессиональный контракт с Манчестер Юнайтед. Об этом сообщил сам игрок в своем Instagram.

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"Момент гордости для меня и моей семьи – подписание первого профессионального контракта с Манчестер Юнайтед", – написал Бауманн.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне полузащитник играл в составе "красных дьяволов" U-18. Футболист провел на поле 3 матча в юношеском чемпионате Англии, отличившись 1 голевой передачей.

Ранее глава УАФ Андрей Шевченко заявлял о желании как можно быстрее дать игроку украинский паспорт и заиграть за юношескую команду "сине-желтых".

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