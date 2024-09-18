Манчестер Юнайтед заинтересовался юным вингером Саутгемптона, который поиздевался над Далотом

Выступление вингера Саутгемптона Тайлера Диблинга в матче против Манчестер Юнайтед (0:3) заставило "красных дьяволов" задуматься о его подписании, сообщает GiveMeSport.

По информации источника, манкунианцы могут воспользоваться тем, что у 18-летнего англичанина осталось меньше года по действующему контракту со "святыми".

Саутгемптон в свою очередь хочет избежать потери футболиста, предложив ему новое многолетнее соглашение.

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Примечательно, что спортивный директор МЮ Дэн Эшворт пытался подписать Диблинга во время своей работы в Ньюкасле. С тех пор Эшворт остается фанатом игрока.

Сообщается, что "сороки" продолжают следить за Диблингом, как и Кристал Пэлас.

Напомним, что Тайлер Диблинг был головной болью Диогу Далота в недавнем матче АПЛ. Англичанин заработал для своей команды пенальти, спровоцировав португальца на фол.

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