Экс-форвард Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в Греции

В ближайшее время Антони Марсьяль снова будет представлять футбольный клуб.

Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, 28-летний свободный агент согласовал контракт с АЕК Афины.

Более детальные условия сделки экс-форварда Манчестер Юнайтед с греческим коллективом неизвестны.

Стоит отметить, что за АЕК выступает бывший центрбек Динамо Домагой Вида, которая является капитаном афинского клуба.

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Антони Марсьяль до сих пор остается без клуба после того, как в июле истек срок действия его контракта с Манчестер Юнайтед, в котором он провел девять лет.

Ранее интерес к французу приписывали бразильскому Фламенго и итальянскому Комо, куда перебрался его бывший одноклубник Рафаэль Варан.

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