"Нужно заслужить": тен Хаг рассказал, почему не играет Антони

После провального прошлого сезона вингер Манчестер Юнайтед Антони заявил, что в новом сезоне он покажет всем, на что он на самом деле способен.

Однако реальность такова, что в сезоне-2024/25 футболист отыграл всего одну минуту, выйдя на замену в матче АПЛ против Брайтона (1:2).

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Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг объяснил, почему 24-летний бразилец не появляется на футбольном поле.

"У нас тренировки проходят каждый день, и игроки должны заслужить право играть", - приводит слова нидерландца журналист Manchester Evening News Сэмюэл Лакхерст.

"Когда игроки делают правильные вещи на тренировках, когда их настрой хороший и они показывают уровень на тренировках, тогда они заслуживают право играть".

Манчестер Юнайтед готовится к матчу Кубка лиги против Барнсли. Эта игра пройдет во вторник, 17 сентября. Начало встречи - 22:00 по киевскому времени.

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