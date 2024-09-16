"Нужно заслужить": тен Хаг рассказал, почему не играет Антони
После провального прошлого сезона вингер Манчестер Юнайтед Антони заявил, что в новом сезоне он покажет всем, на что он на самом деле способен.
Однако реальность такова, что в сезоне-2024/25 футболист отыграл всего одну минуту, выйдя на замену в матче АПЛ против Брайтона (1:2).
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Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг объяснил, почему 24-летний бразилец не появляется на футбольном поле.
"У нас тренировки проходят каждый день, и игроки должны заслужить право играть", - приводит слова нидерландца журналист Manchester Evening News Сэмюэл Лакхерст.
"Когда игроки делают правильные вещи на тренировках, когда их настрой хороший и они показывают уровень на тренировках, тогда они заслуживают право играть".
Манчестер Юнайтед готовится к матчу Кубка лиги против Барнсли. Эта игра пройдет во вторник, 17 сентября. Начало встречи - 22:00 по киевскому времени.
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