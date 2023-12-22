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Манчестер Юнайтед всерьез заинтересован в экс-игроке Реала

Манкунианцы готовы предложить Такефуса Кубо серьезное увеличение зарплаты.
Сегодня, 14:12
Такефуса Кубо / Getty Images
Такефуса Кубо / Getty Images

Манчестер Юнайтед намерен усилить линию атаки.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, манкунианцы заинтересованы в услугах Такефуса Кубо. В контракте японца прописана клаусула в размере 60 млн евро, однако, стоит сказать, что мадридский Реал, за который он ранее играл может приобрести его обратно за 30 млн, если захочет..

Отмечается, что английский топ-клуб готов предложить правому вингеру Реал Сосьедада зарплату в 7 раз больше, чем он получает сейчас. Официально зарплата игрока в стане басков неизвестна, но по данным СМИ он зарабатывает 1.9 млн евро в год.

В текущем сезоне на счету Кубо 6 голов и 4 результативных передачи в 24 матчах текущего сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что скаутский отдел экс-тренера МЮ оценивал одного из игроков "красных дьяволов" в четыре раза дешевле, чем он позже был приобретен клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал манчестер юнайтед

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