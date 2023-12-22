Скаутский отдел экс-тренера Манчестер Юнайтед оценивал Антони в 25 миллионов фунтов

При этом спустя некоторое время "красные дьяволы" отдали за игрока почти в четыре раза больше.

Трансфер Антони из Аякса в Манчестер Юнайтед летом 2022 года за 95 миллионов евро все больше вызывает удивление.

Как сообщает The Athletic, несколько лет назад, когда манкунианцев возглавлял еще Оле Гуннар Сульшер, скаутский отдел клуба оценил 23-летнего бразильца в 25 миллионов фунтов.

По ходу лета 2022 года у "красных дьяволов" была возможность приобрести вингера за условно приемлемые деньги. Но из-за решений менеджмента клуба Юнайтед был вынужден отдать за игрока практически 100 миллионов.

За полтора года в Манчестер Юнайтед Антони провел 62 матча, в которых отметился 8 голами и тремя результативными передачами.

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Ранее стало известно, что мадридский Атлетико раздумывает над тем, чтобы будущим летом приобрести другого вингера Манчестер Юнайтед.

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