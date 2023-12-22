iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Скаутский отдел экс-тренера Манчестер Юнайтед оценивал Антони в 25 миллионов фунтов

При этом спустя некоторое время "красные дьяволы" отдали за игрока почти в четыре раза больше.
Сегодня, 13:29
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Трансфер Антони из Аякса в Манчестер Юнайтед летом 2022 года за 95 миллионов евро все больше вызывает удивление.

Как сообщает The Athletic, несколько лет назад, когда манкунианцев возглавлял еще Оле Гуннар Сульшер, скаутский отдел клуба оценил 23-летнего бразильца в 25 миллионов фунтов.

По ходу лета 2022 года у "красных дьяволов" была возможность приобрести вингера за условно приемлемые деньги. Но из-за решений менеджмента клуба Юнайтед был вынужден отдать за игрока практически 100 миллионов.

За полтора года в Манчестер Юнайтед Антони провел 62 матча, в которых отметился 8 голами и тремя результативными передачами.

Читай также: Футбол сегодня: Сассуоло - Дженоа, финал клубного чемпионата мира, Астон Вилла - Шеффилд

Ранее стало известно, что мадридский Атлетико раздумывает над тем, чтобы будущим летом приобрести другого вингера Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони манчестер юнайтед АПЛ Оле Гуннар Сульшер

Статьи по теме

МЮ, Бавария, испанцы: клубы, которые выступили против Суперлиги МЮ, Бавария, испанцы: клубы, которые выступили против Суперлиги
Манчестер Юнайтед всерьез заинтересован в экс-игроке Реала Манчестер Юнайтед всерьез заинтересован в экс-игроке Реала
МЮ и Ньюкасл поборются за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги МЮ и Ньюкасл поборются за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги
Анчелотти не против вернуть в Реал бывшую звезду клуба Анчелотти не против вернуть в Реал бывшую звезду клуба
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом
Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа15:33
Анчелотти не против вернуть в Реал бывшую звезду клуба
Европа15:27
Почеттино высказался о травме капитана Челси
Баскетбол15:19
Один из лучших данкеров и экс-тренер сборной Украины претендуют на попадание в Зал славы баскетбола в 2024 году
Европа14:46
МЮ, Бавария, испанцы: клубы, которые выступили против Суперлиги
Европа14:45
Моуриньо - о Суперлиге: Позиция Ромы - моя позиция
Европа14:42
Довбик и Цыганков подорожали: Transfermarkt обновил цены игрокам Ла Лиги
Европа14:12
Манчестер Юнайтед всерьез заинтересован в экс-игроке Реала
13:59
Игрок сборной Украины по футзалу: Даже после победы не осознавал, что мы вышли на чемпионат мира
Европа13:35
Довбик снова претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге
Европа13:29
Скаутский отдел экс-тренера Манчестер Юнайтед оценивал Антони в 25 миллионов фунтов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK