Реал - Мальорка: результат матча

В среду, 3 января, мадридский Реал принимал дома Мальорку.

В первом тайме Реал катал мяч и не особо пытался надавить на соперника. На весь тайм можно отметить лишь неплохой удар Винисиуса и перекладину после удара Хосабеда.

Во втором тайме подопечные Анчелотти все же вспомнили, что им нужны три очка и стали играть активней. Команды обменялись ударами по каркасу ворот, и лишь на 78-й минуте после углового Рюдигер наконец открыл счет. Далее Реал просто довел матч до победы.

Статистика матча Реал - Мальорка 19-го тура Ла Лиги

Реал - Мальорка 1:0

Гол: Рюдигер, 78

Ожидемые голы (xG): 1.82 - 0,61

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 17 - 7

Удары в створ: 5 - 0

Фолы: 5 - 15

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!