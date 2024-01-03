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Реал - Мальорка: результат матча

Лунину почти не досталось работы.
Сегодня, 22:20
Реал - Мальорка / Getty Images
Реал - Мальорка / Getty Images

В среду, 3 января, мадридский Реал принимал дома Мальорку.

В первом тайме Реал катал мяч и не особо пытался надавить на соперника. На весь тайм можно отметить лишь неплохой удар Винисиуса и перекладину после удара Хосабеда.

Во втором тайме подопечные Анчелотти все же вспомнили, что им нужны три очка и стали играть активней. Команды обменялись ударами по каркасу ворот, и лишь на 78-й минуте после углового Рюдигер наконец открыл счет. Далее Реал просто довел матч до победы.

Статистика матча Реал - Мальорка 19-го тура Ла Лиги

Реал - Мальорка 1:0
Гол: Рюдигер, 78

Ожидемые голы (xG): 1.82 - 0,61
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 17 - 7
Удары в створ: 5 - 0
Фолы: 5 - 15

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мальорка Реал Мадрид

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