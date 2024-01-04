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Реал - Мальорка 1:0 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги 04.01.2024

"Сливочные" добыли тяжелую победу.
Сегодня, 09:37
Реал - Мальорка / Getty Images
Реал - Мальорка / Getty Images

Мадридский Реал на своем поле принимал Мальорку в рамках 19-го тура чемпионата Испании.

Судьбу противостояния решил один гол, автором которого стал немецкий защитник Антонио Рюдигер. Футболист Реала забил в концовке поединка.

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У Мальорки были свои моменты, включая попадания в каркас, но и Лунин отбивал удары соперников.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал - Мальорка:

Реал - Мальорка 1:0
Гол: Рюдигер, 78

Реал: Лунин - Карвахаль, Чуамени, Рюдигер, Фран Гонсалес - Кроос (Хоселу, 67) - Вальверде, Модрич (Себальйос, 85) - Беллингем - Родриго (Васкес, 85), Винисиус (Диас, 60).

Мальорка: Райкович - Маффео, Гонсалес, Раильо, Настасич, ван дер Гейден (Лато, 46) - Санчес (Ндиайе, 83), Морланес (Маскарель, 74), Коста, Д. Родригес (Дардер, 73) - Ларин (Абдон, 73).

Предупреждения: Родриго, Лунин - ван дер Гейден, Настасич, Маффео

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мальорка Реал Мадрид

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