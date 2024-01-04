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Жирона - Атлетико 4:3 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 03.01.2024

Каталонский клуб в сумасшедшей игре обыграл оппонента.
Сегодня, 07:24
Жирона обыграла Атлетико / Getty Images
Жирона обыграла Атлетико / Getty Images

В рамках 19 тура чемпионата Испании Жирона встретилась с Атлетико Мадрид.

В ссставе "матрасников" главным героем встречи стал Альваро Мората, который оформил хет-трик. 

Несмотря на старания форварда сборной Испании, Атлетико не удалось избежать поражения.

Жирона забила четыре гола, в одном из которых принял участие Артем Довбик, отдавший голевой пас на Блинда.

Вашему вниманию видео всех голов матча Жирона - Атлетико:

Жирона - Атлетико 4:3
Голы: Валери, 2, Савио, 27, Блинд, 39, Мартин, 90+1 - Мората, 14, 44, 54

Жирона: Гассанига - Коуту, Э. Гарсия, Блинд, Гутьеррес - Мартин - Савио (Порту, 89), Валери (Солис, 59), А. Гарсия, Торре (Арнау, 67) - Довбик (Стуани, 67).

Атлетико: Облак - Рикельме (Корреа, 77), Хименес, Витсель, Эрмосо, Лино (Молина, 46) - Льоренте, Де Пауль (Депай, 85), Коке - Мората (Аспиликуэта, 89), Гризманн (Сауль, 89).

Предупреждения: Эрмосо

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