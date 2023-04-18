Возлюбленная Алли отправилась в США после того, как Деле был замечен в постеле с четырьмя девушками
Английский футболист разрушил свою карьеру и свои отношения.
Несколько дней назад английский футболист Деле Алли, который ныне выступает за Бешикташ на правах аренды, отпраздновал свой день рождения.
Прошло некоторое время и полузащитник попал в скандальную ситуацию. Алли заметили на вечеринке в компании четверых девушек, несмотря на перенесенную операцию.
Подруга Алли Синди Кимберли, видимо, не выдержала такого отношения к себе и отправилась в США. Синди была замечена на ежегодной вечеринки Revolve в Калифорнии.
В текущем сезоне Алли провел 15 игр за турецкий клуб во всех турнирах, в которых забил три гола.
Отметим, что 27-летний игрок также был раскритикован за посиделки с "веселящим газом".