Возлюбленная Алли отправилась в США после того, как Деле был замечен в постеле с четырьмя девушками

Английский футболист разрушил свою карьеру и свои отношения.

Несколько дней назад английский футболист Деле Алли, который ныне выступает за Бешикташ на правах аренды, отпраздновал свой день рождения.

Прошло некоторое время и полузащитник попал в скандальную ситуацию. Алли заметили на вечеринке в компании четверых девушек, несмотря на перенесенную операцию.

Подруга Алли Синди Кимберли, видимо, не выдержала такого отношения к себе и отправилась в США. Синди была замечена на ежегодной вечеринки Revolve в Калифорнии.

В текущем сезоне Алли провел 15 игр за турецкий клуб во всех турнирах, в которых забил три гола.

Отметим, что 27-летний игрок также был раскритикован за посиделки с "веселящим газом".