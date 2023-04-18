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Футбол

Возлюбленная Алли отправилась в США после того, как Деле был замечен в постеле с четырьмя девушками

Английский футболист разрушил свою карьеру и свои отношения.
Сегодня, 08:51
The Sun/thesun.co.uk
The Sun/thesun.co.uk

Несколько дней назад английский футболист Деле Алли, который ныне выступает за Бешикташ на правах аренды, отпраздновал свой день рождения.

Прошло некоторое время и полузащитник попал в скандальную ситуацию. Алли заметили на вечеринке в компании четверых девушек, несмотря на перенесенную операцию.

Подруга Алли Синди Кимберли, видимо, не выдержала такого отношения к себе и отправилась в США. Синди была замечена на ежегодной вечеринки Revolve в Калифорнии.

В текущем сезоне Алли провел 15 игр за турецкий клуб во всех турнирах, в которых забил три гола.

Отметим, что 27-летний игрок также был раскритикован за посиделки с "веселящим газом".


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