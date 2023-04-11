Какое падение: Фанаты жестко раскритиковали Деле Алии за посиделки с "веселящим газом"

Один из самых перспективных игроков Англии загубил свою карьеру.

Во вторник, 11 апреля, свой день рождения празднует футболист Эвертона Деле Алли, который ныне выступает за турецкий Бешикташ на правах аренды.

В преддверии праздника в Сети была опубликована фотография, на которой 27-летний игрок был сфотографирован сидящим за столом вместе с друзьями, где у него во рту был воздушный шар.

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Прямо на столе стояли газовые баллоны, которые предназначены для заполнения воздушных шаров. Таким образом, газ становится веселящим.

Примечательно, что на столе также стоят алкогольные напитки: вино, текила, ценой 300 фунтов за бутылку, а также другие жидкости.

Стоит отметить, что точна дата фотографий неизвестно. Несмотря на это, фанаты жестко раскритиковали одного из самых перспективных игроков АПЛ.

"Очень грустно, ведь у него был такой потенциал".

"Какое падение".

"Если он до этого не закончил карьеру, то это конец".

В текущем сезоне Алли провел 15 игр за турецкий клуб во всех турнирах, в которых забил три гола.

Ранее сообщалось, что Холанд шокировал фанатов своим новым образом, который напоминает стиль Греты Тунберг.