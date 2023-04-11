Какое падение: Фанаты жестко раскритиковали Деле Алии за посиделки с "веселящим газом"
Во вторник, 11 апреля, свой день рождения празднует футболист Эвертона Деле Алли, который ныне выступает за турецкий Бешикташ на правах аренды.
В преддверии праздника в Сети была опубликована фотография, на которой 27-летний игрок был сфотографирован сидящим за столом вместе с друзьями, где у него во рту был воздушный шар.
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Прямо на столе стояли газовые баллоны, которые предназначены для заполнения воздушных шаров. Таким образом, газ становится веселящим.
Примечательно, что на столе также стоят алкогольные напитки: вино, текила, ценой 300 фунтов за бутылку, а также другие жидкости.
Стоит отметить, что точна дата фотографий неизвестно. Несмотря на это, фанаты жестко раскритиковали одного из самых перспективных игроков АПЛ.
- "Очень грустно, ведь у него был такой потенциал".
- "Какое падение".
- "Если он до этого не закончил карьеру, то это конец".
В текущем сезоне Алли провел 15 игр за турецкий клуб во всех турнирах, в которых забил три гола.
Ранее сообщалось, что Холанд шокировал фанатов своим новым образом, который напоминает стиль Греты Тунберг.