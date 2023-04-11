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Какое падение: Фанаты жестко раскритиковали Деле Алии за посиделки с "веселящим газом"

Один из самых перспективных игроков Англии загубил свою карьеру.
Сегодня, 13:50
Деле Алли / Getty Images
Деле Алли / Getty Images

Во вторник, 11 апреля, свой день рождения празднует футболист Эвертона Деле Алли, который ныне выступает за турецкий Бешикташ на правах аренды.

В преддверии праздника в Сети была опубликована фотография, на которой 27-летний игрок был сфотографирован сидящим за столом вместе с друзьями, где у него во рту был воздушный шар.

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Прямо на столе стояли газовые баллоны, которые предназначены для заполнения воздушных шаров. Таким образом, газ становится веселящим.

Примечательно, что на столе также стоят алкогольные напитки: вино, текила, ценой 300 фунтов за бутылку, а также другие жидкости.

Стоит отметить, что точна дата фотографий неизвестно. Несмотря на это, фанаты жестко раскритиковали одного из самых перспективных игроков АПЛ.

  • "Очень грустно, ведь у него был такой потенциал".
  • "Какое падение".
  • "Если он до этого не закончил карьеру, то это конец".

В текущем сезоне Алли провел 15 игр за турецкий клуб во всех турнирах, в которых забил три гола.

Ранее сообщалось, что Холанд шокировал фанатов своим новым образом, который напоминает стиль Греты Тунберг.


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