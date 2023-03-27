Защитника Манчестер Юнайтед заметили с "веселящим газом"

Тен Хаг такое мимо не пропустит.

Защитник Манчестер Юнайтед Брендон Уильямс оказался в центре скандала, сообщает The Sun.

22-летнйи футболист был замечен около тренировочной базы, употреблящим закись азота. Его заметили местные жители, когда он с другом наслаждался действием газа.

Закись азота - популярный среди британской молодежи веселящий газ, употребление которого дарит коротковременный кайф. При этом он увеличивает риск сердечных приступов, а длительное употребление может привести к авитаминозу и амнезии.

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Употребление и хранение газа пока не является преступлением в Британии, однако правительство работает над ужесточением законов. Сейчас только продажа закиси азота для употребления является преступлением.

В Манчестер Юнайтед пока не комментировали произошедшее, однако, зная любовь Эрика тен Хага к дисциплине, у Брэндона будут огромные проблемы.