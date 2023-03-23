В гонку за приобретение Манчестер Юнайтед ворвался финский бизнесмен

Раскрырлся один из секретных потенциальных покупателей Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Manchester Evening News, сэру Джиму Рэтклиффу и шейху Джассиму Аль Тани составит конкуренцию финский бизнесмен Томас Циллиакус.

Он подал уникальную заявку на покупку половины английского клуба, заявив, что позволит болельщикам купить другую половину.

"Любой спортивный клуб в конечном итоге должен принадлежать своим болельщикам. Нынешнее развитие событий, когда шейхи-миллиардеры и олигархи захватывают клубы и контролируют их как свои личные игровые площадки, не является здоровой тенденцией", - говорится в заявлении Циллиакуса.

"Текущая рыночная стоимость клуба составляет чуть менее 3,9 миллиарда долларов. Это означает, что если бы каждый из фанатов клуба присоединился к покупке клуба, общая сумма на одного болельщика составила бы менее 6 долларов. Моя заявка построена на равенстве с болельщиками".

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"Моя группа профинансирует половину суммы, необходимой для приобретения клуба, и попросит фанатов через новую компанию, которая создается для этой конкретной цели, участвовать в другой половине. Если каждый фанат присоединится, это означает менее 3 долларов на каждого фаната".

"Каждый фанат, который присоединится, будет иметь доступ к приложению, которое болельщик из любой точки мира может использовать для участия и голосования при принятии решений по футбольным вопросам, касающимся клуба. Не будет приниматься никаких решений, которые не поддерживаются большинством фанатов".

Источник: Getty Images

Циллиакус также заявил о своем желании сделать Юнайтед движущей силой, чтобы остановить широко распространенные онлайн-оскорбления.

"Манчестер Юнайтед" должен быть не только лучшим футбольным клубом в мире, но и ведущим клубом по борьбе с оскорблениями, расизмом и ненавистническими высказываниями в социальных сетях и на спортивных площадках".

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Томас Циллиакус является председателем группы novaM Group, занимающейся социальными сетями. Он подал предложение о приобретении МЮ через XXI Century Capital, инвестиционную фирму, принадлежащую его холдинговой компании.

Финн ранее был председателем финского клуба ХИК Хельсинки, а в настоящее время является владельцем 6-кратного чемпиона Финляндии по хоккею Йокерита.