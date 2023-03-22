Манчестер Юнайтед намерен летом подписать вратаря

Да и вопрос с Де Хеа нужно срочно решать.

Манчестер Юнайтед летом намерен навести порядок среди своих вратерей, сообщает ESPN.

Во-первых, клуб ведет переговоры с Давидом Де Хеа по поводу нового контракта. "дьяволы" хотят снизить ему оклад, однако увеличить различные бонусы.

Во-вторых, в шорт-лист МЮ попал вратарь Порту Диого Кошта, который защищал ворота сборной Португалии.

Также Манчестер внимательно следить за ситуацией вокруг кипера Брентфорда Давида Райи. Испанец не желает продлевать контракт, а потому может быть продан по сниженной цене.

Напомним, ранее сообщалось, что Давид Де Хеа намерен остаться в Манчестер Юнайтед.