Де Хеа определился с будущим

Испанец намерен остаться в МЮ и даже готов снизить зарплату.

Голкипер МЮ Давид де Хеа определился со своим будущим.

Как сообщает The Telegraph, испанец счастлив в стане "красных дьяволов" и намерен остаться в клубе.

Несмотря на то, что манкунианцы находятся в поиске нового стража ворот, игрок готов пойти даже на снижение зарплаты.

Сейчас вратарь получает около 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Его контракт истекает следующим летом.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Манчестер Юнайтед выбыл на неопределенный срок.