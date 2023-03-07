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Де Хеа определился с будущим

Испанец намерен остаться в МЮ и даже готов снизить зарплату.
Сегодня, 13:27
Давид де Хеа / Getty Images
Давид де Хеа / Getty Images

Голкипер МЮ Давид де Хеа определился со своим будущим.

Как сообщает The Telegraph, испанец счастлив в стане "красных дьяволов" и намерен остаться в клубе.

Несмотря на то, что манкунианцы находятся в поиске нового стража ворот, игрок готов пойти даже на снижение зарплаты.

Сейчас вратарь получает около 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Его контракт истекает следующим летом.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Манчестер Юнайтед выбыл на неопределенный срок.


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