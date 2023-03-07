Лидер МЮ выбыл на неопределенный срок

Кроме сокрушительного поражения матч с Ливерпулем принес Манчестер Юнайтед еще одно несчастье.

Как сообщает издание ESPN, в этой встрече лидер манкунианцев Каземиро получил повреждение.

Степень травмы бразильского полузащитника остается неизвестной. Накануне поединка с Бетисом игрок пройдет медобследование.

В текущем сезоне футболист сделал пять асистов и забил пять голов в 32 матчах за "красных дьяволов".

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