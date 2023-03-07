iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лидер МЮ выбыл на неопределенный срок

Каземиро может пропустить ближайшие матчи.
Сегодня, 09:17
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Кроме сокрушительного поражения матч с Ливерпулем принес Манчестер Юнайтед еще одно несчастье.

Как сообщает издание ESPN, в этой встрече лидер манкунианцев Каземиро получил повреждение.

Степень травмы бразильского полузащитника остается неизвестной. Накануне поединка с Бетисом игрок пройдет медобследование.

В текущем сезоне футболист сделал пять асистов и забил пять голов в 32 матчах за "красных дьяволов".

Напомним, на нашем сайте вы можете узнать, какой футбол сегодня доступен к просмотру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каземиро манчестер юнайтед

Статьи по теме

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0: Видео голов и обзор матча чемпионата Англии Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0: Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Вива Роналду: Болельщики Ливерпуля троллили Тен Хага, скандируя фамилию португальца Вива Роналду: Болельщики Ливерпуля троллили Тен Хага, скандируя фамилию португальца
Робертсон - о разгроме МЮ: Такое случается, когда все игроки уверены в себе Робертсон - о разгроме МЮ: Такое случается, когда все игроки уверены в себе
Тен Хаг - о поражении Ливерпулю: Мы не играли как команда. Очевидно, что я зол Тен Хаг - о поражении Ливерпулю: Мы не играли как команда. Очевидно, что я зол
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ременяка, который принес Львову третью победу в сезоне
Шикарный гол Ременяка, который принес Львову третью победу в сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место завершился этап Кубка Мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа09:17
Лидер МЮ выбыл на неопределенный срок
Европа09:02
Это Энфилд: Трент потроллил Тен Хага после разгромной победы в чемпионате Англии
Лига Чемпионов08:37
Месси оценил шансы ПСЖ на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов
НХЛ08:17
НХЛ: Чикаго разбил Оттаву, Вашингтон проиграл Лос-Анджелесу
Европа07:56
Футбол сегодня: Челси Мудрика сыграет с Боруссией Дортмунд, поединок Лиги конференций
НБА07:47
НБА: Сакраменто Леня одолел Новый Орлеан, Бостон в овертайме уступил Кливленду
Бокс07:25
Усик назвал свою мотивацию в бою с Фьюри
Лига Чемпионов07:10
Челси - Боруссия Дортмунд: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов06:50
Бенфика - Брюгге: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов03:00
Бавария - ПСЖ: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK