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Холанд шокировал фанатов своим новым образом, который напоминает стиль Греты Тунберг

Норвежский футболист прицельно готовиться к матчу с Баварией в Лиге чемпионов.
Сегодня, 09:15
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Во вторник, 11 апреля, в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле примет Баварию.

В преддверии поединка "горожане" провели открытую тренировку, на которой фанаты и представители СМИ смогли заметить новый стиль Холанда.

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22-летний нападающий появился на публике с новой прической - косички. 

Некоторые фанаты английского клуба и норвежца высмеяли звездного игрока. Все дело в том, что новый стиль Эрлинга очень сильно напоминал образ экоактивистки Греты Тунберг.

Источник: Getty Images

  • Я единственный, кто думает, что он удивляет своей прической девятилетней девочки? Выглядит потрясно!
  • Грета стала очень высокой, не так ли?
  • Викинг вернулся!
  • Режим викингов вернулся!

Отметим, что на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи Манчестер Сити - Бавария, которая начнется в 22:00 по Киеву.

 


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