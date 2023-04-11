Холанд шокировал фанатов своим новым образом, который напоминает стиль Греты Тунберг

Норвежский футболист прицельно готовиться к матчу с Баварией в Лиге чемпионов.

Во вторник, 11 апреля, в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле примет Баварию.

В преддверии поединка "горожане" провели открытую тренировку, на которой фанаты и представители СМИ смогли заметить новый стиль Холанда.

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22-летний нападающий появился на публике с новой прической - косички.

Некоторые фанаты английского клуба и норвежца высмеяли звездного игрока. Все дело в том, что новый стиль Эрлинга очень сильно напоминал образ экоактивистки Греты Тунберг.

Источник: Getty Images

Я единственный, кто думает, что он удивляет своей прической девятилетней девочки? Выглядит потрясно!

Грета стала очень высокой, не так ли?

Викинг вернулся!

Режим викингов вернулся!

Отметим, что на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи Манчестер Сити - Бавария, которая начнется в 22:00 по Киеву.