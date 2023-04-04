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Манчестер Сити - Бавария: текстовая трансляция 1/4 финала Лиги чемпионов

Английский и немецкий клубы встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в текстовой трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 14:45
Манчестер Сити - Бавария: онлайн-трансляция матча / Getty Images
Манчестер Сити - Бавария: онлайн-трансляция матча / Getty Images

Во вторник, 11 апреля, Манчестер Сити встретится на своем поле с мюнхенской Баварией в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый поединок в двухматчевом противостоянии английского и немецкого клубов состоится в Манчестере на Этихад Стэдиум. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Бавария

Онлайн-трансляция будет доступна 11 апреля в 22:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 11 апреля и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине поединок Лиги чемпионов в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео трансляция встречи.

Напомним, что в текущем сезоне Манчестер Сити вышел в плей-офф Лиги чемпионов, выиграв свою группу с 14 очками. В своем квартете "горожане" оставили позади Боруссию Дортмунд (2:1, 0:0), Севилью (4:0, 3:1) и Копенгаген (5:0, 0:0). В 1/8 финала английская команда разобралась с РБ Лейпциг (1:1, 7:0).

Бавария также уверенно заняла первое место в своей группе, одержав шесть побед. Мюнхенская команда опередила в квартете миланский Интер (2:0, 2:0), Барселону (2:0, 3:0) и Викторию Пльзень (5:0, 4:2). В 1/8 финала турнира немецкий клуб преодолел серьезный барьер в лице ПСЖ, дважды обыграв французскую команду - 1:0, 2:0.

За свою историю Манчестер Сити и Бавария провели между собой шесть официальных матчей и все на групповой стадии Лиги чемпионов. На данный момент в противостоянии команд равенство: соперники во всех трех случаях обменивались победами и имеют в своем активе по три выигрыша.

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