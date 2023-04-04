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Манчестер Сити - Бавария: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Манчестер Сити и Баварией в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Сегодня, 14:00
Манчестер Сити - Бавария: смотреть онлайн-трансляцию матча / Getty Images
Манчестер Сити - Бавария: смотреть онлайн-трансляцию матча / Getty Images

Во вторник, 11 апреля, состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов-2022/2023. В четвертьфинальном противостоянии главного европейского клубного турнира Манчестер Сити (Англия) встретится с мюнхенской Баварией (Германия).

Первый поединок между английской и немецкой командами состоится в Манчестере на Этихад Стэдиум. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Бавария

Трансляция поединка 1/4 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Баварией будет доступна в этой новости 11 апреля и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

В нынешнем сезоне Манчестер Сити вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, набрав 14 очков. "Горожане" опередили в своем квартете Боруссию Дортмунд (2:1, 0:0), Севилью (4:0, 3:1) и Копенгаген (5:0, 0:0). После в 1/8 финала английская команда разобралась с РБ Лейпциг (1:1, 7:0).

Бавария также выиграла свою группу со стопроцентным показателем набранных очков, оставив позади себя миланский Интер (2:0, 2:0), Барселону (2:0, 3:0) и Викторию Пльзень (5:0, 4:2). В 1/8 финала турнира мюнхенский клуб уже справился с одним серьезным соперником, дважды обыграв ПСЖ (1:0, 2:0).

За свою историю Манчестер Сити и Бавария провели между собой шесть официальных матчей и все на групповой стадии Лиги чемпионов разных сезонов. На данный момент в противостоянии команд равенство: соперники во всех случаях обменивались победами и сейчас имеют в своем активе по три выигрыша.

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