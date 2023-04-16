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Алли, недавно перенесшего операцию, заметили на вечеринке

Англичанин решил окончательно загубить свою карьеру.
Вчера, 22:50
Деле Алли / Instagram
Деле Алли / Instagram

Игрока Бешикташа Деле Алли заметили растянувшего на кровати с четырьмя девушками во время ночной вечеринки. Об этом сообщает издание The Sun.

Англичанин оказался в квартире девушки после того, как разорился в ночном клубе, где на шампанское и текилу было потрачено более 6000 фунтов стерлингов.

Это была та же самая ночь, когда его позже сфотографировали с воздушным шаром во рту и баллончиками с веселящим газом, что вызвало обеспокоенность по поводу него в футбольном мире.

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На фотографии 27-летний Деле прячется в постели с друзьями, в том числе с недавно вышедшим на пенсию экс-игроком Челси Иззи Джей Брауном и четырьмя молодыми девушками после поездки в Чайнауайт в Манчестере.

Отметим, недавно англичанин перенес операцию на ноге, ввиду чего, якобы, не сыграет больше в текущем сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Деле Алли

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