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С намеком на новый клуб: Деле Алли кардинально сменил имидж

Английский футболист готов к тому, чтобы испытать счастье на родине.
Сегодня, 14:02
Деле Алли / Getty Images
Деле Алли / Getty Images

Полузащитник Деле Алли сосредоточен на том, чтобы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Футболист пробыл в аренде в турецком клубе Бешикташе, однако дальше намерен вернуться в расположение Эвертона.

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Алли в преддверии нового сезона кардинально сменил имидж - перекрасил волосы в синий цвет. 

Фанаты восприняли это намеком на то, что 27-летний игрок будет играть за Эвертон.

В прошлом сезоне Алли провел 17 игр за турецкий клуб во всех турнирах, в которых забил три гола.

Ранее сообщалось, что Фоден выполнил необычный челлендж, который поставил ему Сака


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