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Прямо в яблочко: Фоден выполнил необычный челлендж, который поставил ему Сака

Английская сборная в отличном настроении готовится к игре квалификации чемпионата Европы-2024.
Сегодня, 09:28
Букайо Сака и Фил Фоден / Getty Images
Букайо Сака и Фил Фоден / Getty Images

В понедельник, 19 июня, в рамках четвертого тура отбора на Евро-2024 сборная Англии сыграет с национальной командой Северной Македонии.

В преддверии противостояния англичане показала атмосферу в команде. Полузащитник "трех львов" Букайо Сака поставил задачу партнеру Филу Фодену попасть в яблочко во время игры в дартс.

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Забавно, что полузащитник Сити с первого раза выполнил челлендж звездного партнера. Реакция Фила отдельным образом порадовала Сака.

Отметим, матч Англия - Северная Македония начнется в 21:45 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Кейн вручил особые виниловые подарки партнерам по сборной Англии.


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