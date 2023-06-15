Бомбардирский жест: Кейн вручил особые виниловые призы партнерам по сборной Англии

Нападающий сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром команды за всю ее историю. Опытный форвард забил в ворота Италии, что позволило ему выйти на первое месте в списке бомбардиров "трех львов".

В преддверии отборочных игр на чемпионат Европы-2024 игрок вручил партнерам по сборной особые подарки.

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Кейн изготовил персонализированные макеты виниловых пластинок: "Рекордсмен Харри Кейн: Сборник лучших хитов, том 1".

Каждая пластинка была с персональной фотографией Кейна и человека, которому был вручен подарок. Также было добавлено сообщение, в котором Харри поблагодарил за помощь в становлении рекорда.

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"Я бы не смог побить рекорд сборной Англии без поддержки моих товарищей по команде и менеджеров, которые помогли мне на этом пути. Этот подарок — огромная благодарность от меня всем тем, с кем я делил раздевалку с момента моего дебюта. Спасибо", - написал форвард в Instagram.

Отметим, что уже завтра, 16 июня, сборная Англии сыграет с Мальтой. Через несколько дней английская сборная проведет встречу с Северной Македонией (19 июня).

Ранее стало известно, сколько Реал готов заплатить за Кейна.