Мбаппе, Киммих и Доннарумма: как могла бы выглядеть новая версия Galacticos

Термин "галактикос" знаком всем любителям футбола и появился он в начале 2000-х годов, когда в Мадриде молодой президент Флорентино Перес собирал команду из настоящих звезд мирового футбола.

Первой такой звездой был Луиш Фигу, далее с каждым годом их становилось все больше, на этих футболистов тратились безумные деньги, а находить место на поле для всех было все труднее.

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В конце концов, команда не всегда занимала даже второе место в чемпионате, а пожалуй, не такого результата ожидали от такого сбора игроков.

Позже была вторая попытка Флорентино. За два лета в клуб пришли обладатели Золотых мячей Кака и Криштиану Роналду, молодой бомбардир, уже зарекомендовавший себя в ЛЧ - Карим Бензема. Опытный звездный хавбек Хаби Алонсо, немецкая звезда Месут Озил и Анхель Ди Мария.

Они присоединились к таким звездам Реала, как Серхио Рамос, Пепе, Марсело, Касильяс и другие. А на протяжении следующих сезонов эта банда только расширялась – Модрич, Бэйл, Кроос, Хамес, Иско…

Источник: Getty Images

И у этих ребят (не у всех, но у многих) получилось гораздо лучше, чем у первой версии "галактических", они выиграли пять Лиг чемпионов - невероятный результат.

И вот некоторые считают, что уже несколько лет продолжается попытка создать новую версию "Галактикос", которая началась с продажи Криштиану Роналду и покупки Винисиуса, Куртуа и, хм, Эдена Азар.

Но конечная точка еще точно не достигнута. Поэтому ISPORT решил пофантазировать, как бы мог выглядеть новый Galácticos-squad мадридского Реала. Отметим, что материал несет в себе развлекательный характер и это лишь субъективное мнение автора местами подкрепленное слухами.

Вратарь

У Реала есть один из, если не лучший вратарь мира прямо сейчас. Но сможет ли Тибо Куртуа демонстрировать такую же игру в течение следующих 4-5 лет? Так что давайте попробуем подобрать ему замену.

Вариант 1 – хайповый: Джиджи Доннарумма

На самом деле, сейчас не так много голкиперов-звезд младше 25 лет. Наиболее звездным точно является итальянский кипер ПСЖ. Ему все еще 24 года, хотя такое впечатление, что на слуху он уже целую вечность.

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Вариант 2 – РЕАЛьный: Унаи Симон

Основной голкипер сборной Испании перерос уровень Атлетика из Бильбао и заслуживает попробовать себя в команде уровня плей-офф Лиги чемпионов. Хотя, конечно, вряд ли Унаи будет не только лучшим вариантом, чем Куртуа, но даже равным ему не будет.

Вариант 3 – патриотический: Анатолий Трубин

Знали ли вы, что голкипер Шахтера вместе с ирландцем Базуну – самые дорогие вратари U-21 в мире? Анатолий уже показывал в матчах с мадридцами, что он голкипер топ-уровня, потому, а почему бы и нет?

Правый защитник

Кому-кому, а замена Карвахалю очень нужна, ведь ветеран уже не дотягивает до прежнего уровня.

Вариант 1 – хайповый: Рис Джеймс

Защитник лондонского Челси в юном возрасте смог составить большую конкуренцию лидеру команды Сесару Аспиликуэте, а с годами и сам стал лидером коллектива. Англичанин хорошо играет как на оборону, так и на атаку, поэтому если дела в Челси лучше не станут, почему бы и нет?

Вариант 2 – еще более хайповый: Трент-Александер Арнольд

ТАА в последнее время напоминает тень себя времен побед в ЛЧ и АПЛ, но все еще остается одним из лучших игроков на своей позиции. А такой невероятный помощник в атаке точно пригодится звездному нападению.

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Центральный защитник

Давид Алаба и Антонио Рюдигер еще 2-3 года должны показывать отличный уровень в паре с Милитао, но все же, наверное, в 2025 году придется искать кого-то нового.

Вариант 1 – тяжелый: Йошко Гвардиол

Хорвата сватают во все топ-клубы мира уже не первый год и, скорее всего, этим летом он все же куда-то и уйдет, а забрать его из другого суперклуба будет довольно тяжело.

Вариант 2 – опытный: Рубен Диаш

Сейчас португальцу 26 лет, он уже выиграл все, что только можно и через год-два может пожелать попробовать силы в другой команде, почему бы и нет?

Вариант 3 – скандальный: Рональд Араухо

А что, если попытаться отобрать у Барселоны их звезду? Ведь именно такой шаг положил начало созданию первых "галактикос".

Центральный полузащитник

Сейчас в Реале вырисовывается крутецкая линия полузащиты на годы вперед. Чуамени, Вальверде, Беллингем, и это мы еще Камавингу отправляем на левый фланг обороны. Но все же им нужен кто-то на помощь, и здесь у нас тоже есть несколько вариантов.

Вариант 1 – дорого и под основу: Йошуа Киммих

У немца напряженные отношения с руководством Баварии и вполне возможно, что его придется продать если не сейчас, то год спустя. Если в Реале захотят добавить опыт в свой молодой центр поля после того, как команду покинут Модрич и Кроос, то почему бы и нет?

Источник: Getty Images

Вариант 2 – звездный ветеран: Марко Верратти

Еще один игрок, имеющий безумный опыт и при этом не самое лучшее положение в нынешнем клубе. Марко может стать неким Клодом Макелеле этой генерации "галактикос"

Вариант 3 – звезда второго эшелона: Софьян Амрабат

Марокканец стал одним из лучших на ЧМ-2022, но зимой так никуда из Фиорентины и не ушел. А вот для Реала он может стать отличным приобретением, если смотреть на соотношение цены к хайпу

Нападающий

Если с другими позициями в принципе можно подождать, то нападающий нужен здесь и сейчас. После того, как команду покинул Бензема (и Мариано Диаз) здесь просто некому играть.

Вариант 1 – великолепный: Килиан Мбаппе

За французом гонятся давно, Флорентино Перес мечтает подписать этого форварда и сейчас просто отличный случай, ведь игрок стал доступным для продажи..

Вариант 2 – прекрасный: Гарри Кейн

Еще 2-3 дня назад о Мбаппе почти не упоминали в контексте его перехода в Реал, потому что все видели в состоянии "сливочных" именно английского бомбардира.

Вариант 3 – галактический: Мбаппе и Кейн

А почему бы и нет? Представьте себе трио в нападении – Винни, Кейн, Мбаппе, а на подхвате у них Родриго. Это просто чрезвычайно!

Правый вингер

Если все же Реал не подпишет и Мбаппе, и Кейна, а также еще раз не поверит в Родриго, то самым "галактическим" будет...

Вариант 1 – главный юный талант, не играющий в Реале: Букайо Сака

Сейчас позиция правого вингера не то чтобы очень сильно богата талантами. Все самые звездные вингеры в большинстве своем играют слева, а нынешний сезон на стабильно звездном уровне отыграл пожалуй только юный футболист Арсенала.

Вариант 2 – звезда без звездности: Бернарду Силва

Португалец не играет чистого вингера у Пепа Гвардиолы и не является примой своей команды, но должен быть доступен во время трансферного окна и является одним из лучших вариантов в мире на эту позицию. Более того, он также может сыграть и в центре поля.

Источник: Getty Images

Вариант 3 – давно на слуху, но мало кто видел: Доминик Собослаи

Возможно, это только у автора этих строк, но мне кажется, что Доминик Сабослаи на слуху уже лет с 5-7, а ему все еще 22 и он все еще играет за РБ Лейпциг. Универсал, который сможет закрыть любую позицию в атаке и даже в полузащите. И не должен быть против того, чтобы начать свою карьеру в Мадриде на скамейке запасных.

Тренер

Вариант 1 – рок-звезда: Юрген Клопп

Такое впечатление, что в Ливерпуле боятся признать, что немецкий тренер перестал демонстрировать ту магию несколько лет назад. Существует мнение, что расставание Клоппа и мерсисайдцев пойдет на пользу обоим, и если это произойдет, то Реал может быть здесь.

Вариант 2 – свой: Рауль

Почему бы не поручить новых "галактикос" тому, кто уже был в "галактикос"? Легенду клуба уже давно связывают с первой командой, но до сих пор все это было на уровне слухов.

Вариант 3 – три: Зинедин Зидан

Бог любит троицу, может француз вернется в клуб еще раз? А если ему удастся привести команду к победе в Лиге чемпионов? Что это будет.

Конечно, на приобретение подобного состава нужно будет выделить 600-700 млн евро, а это маловероятно, но все же некоторых из этого списка увидеть в мадридском суперклубе мы действительно можем.

Василий Войтюк