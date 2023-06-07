Стало известно, сколько Реал готов заплатить за Кейна

Мадридцы пока далеки от идеального для "шпор" предложения.

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн может перейти в Реал. Об этом сообщает издание Bernabeu Digital.

30-летний англичанин является главной трансферной целью мадридского клуба после ухода Карима Бензема.

"Сливочные" готовы выложить за игрока 80 млн евро + 20 млн в качестве бонусов, однако данный вариант Тоттенхэм не устраивает. "Шпоры" хотят минимум 130 млн.

В минувшем сезоне АПЛ на счету форварда 30 голов и 3 ассиста в 38 матчах.

Ранее сообщалось, что Кейн согласился перейти в Реал.