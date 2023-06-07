iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кейн согласился перейти в Реал

Англичанин готов сменить клубную прописку.
Сегодня, 00:58
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Мадридский Реал может провернуть один из самых громких трансферов этого лета.

Как сообщает Marca, "сливочные" стали ближе к подписанию лидера Тоттенхэма Харри Кейна.

Англичанин уже дал согласие на переход в испанский гранд, а Карло Анчелотти считает его идеальным игроком для замены Кариму Бензема.

Вероятность трансфера повышает то, что Тоттенхэм не сумел выйти в еврокубки. а также то, что "шпоры" не желают отпускать игрока в МЮ или Ман Сити.

Руководство мадридского клуба считает трансфер необходимым и хочет провернуть его как можно скорее, но готов заплатить не более 80 млн евро в связи с тем, что у них свеж в памяти провал с Эденом Азаром.

Напомним, ранее Аль-Иттихад официально представил Карима Бензема в качестве новичка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Харри Кейн

Статьи по теме

"Не отказывайся": Рамос дал совет Кейну относительно перехода в Реал "Не отказывайся": Рамос дал совет Кейну относительно перехода в Реал
Реал продлит контракт с Диасом, который будет представлен как новичок команды Реал продлит контракт с Диасом, который будет представлен как новичок команды
Ювентус уведомил Реал и Барселону, что покидает проект Суперлиги Ювентус уведомил Реал и Барселону, что покидает проект Суперлиги
Маркевич: Желаю сборной и Реброву успеха Маркевич: Желаю сборной и Реброву успеха
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Майами сравнял счет в противостоянии с Денвером
просмотров

Последние новости

Европа00:58
Кейн согласился перейти в Реал
Европа00:24
Маркевич: Желаю сборной и Реброву успеха
Теннис00:05
Ролан Гаррос (ATP): Джокович обыграл росиянина, Алькарас прошел Циципаса
Вчера, 23:55
Европа23:55
Футболист Челси может стать одноклубником Бензема
Европа23:23
Челси заинтересован в талантливом испанском хавбеке
Европа23:03
Сын Луческу: Отец сказал, что хочет продолжить тренеровать
НБА22:56
Плей-офф НБА: Майами сравнял счет в противостоянии с Денвером
Другие страны22:54
Экс-игрок Манчестер Юнайтед может стать одноклубником Роналду
Другие страны22:27
Бензема: Роналду показал, что футбол в Саудовской Аравии двигается вперед
Европа22:26
Ди Мария эмоционально попрошался с Ювентусом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK