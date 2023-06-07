Кейн согласился перейти в Реал

Мадридский Реал может провернуть один из самых громких трансферов этого лета.

Как сообщает Marca, "сливочные" стали ближе к подписанию лидера Тоттенхэма Харри Кейна.

Англичанин уже дал согласие на переход в испанский гранд, а Карло Анчелотти считает его идеальным игроком для замены Кариму Бензема.

Вероятность трансфера повышает то, что Тоттенхэм не сумел выйти в еврокубки. а также то, что "шпоры" не желают отпускать игрока в МЮ или Ман Сити.

Руководство мадридского клуба считает трансфер необходимым и хочет провернуть его как можно скорее, но готов заплатить не более 80 млн евро в связи с тем, что у них свеж в памяти провал с Эденом Азаром.

Напомним, ранее Аль-Иттихад официально представил Карима Бензема в качестве новичка.