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Бензема согласовал контракт с Аль-Иттихадом

Француз близок к тому, чтобы сменить клубную прописку.
Сегодня, 12:26
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Форвард Реала Карим Бензема близок к переходу в Аль-Иттихад. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Француз перейдет в клуб из Саудовской Аравии в качестве свободного агента. Футболист подпишет контракт до 2025 года с зарплатой 200 млн евро в год.

Напомним, что Бензема выступал за Реал с 2009 года, когда перешел в мадридский клуб из Лиона.

Всего в составе "сливочных" француз провел 648 матчей и является вторым лучшим бомбардиром в истории клуба, отличившись 354 голами.

Ранее Анчелотти отреагировал на уход Бензема.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аль-иттихада Карим Бензема Реал Мадрид

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