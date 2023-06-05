Бензема согласовал контракт с Аль-Иттихадом

Француз близок к тому, чтобы сменить клубную прописку.

Форвард Реала Карим Бензема близок к переходу в Аль-Иттихад. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Француз перейдет в клуб из Саудовской Аравии в качестве свободного агента. Футболист подпишет контракт до 2025 года с зарплатой 200 млн евро в год.

Напомним, что Бензема выступал за Реал с 2009 года, когда перешел в мадридский клуб из Лиона.

Всего в составе "сливочных" француз провел 648 матчей и является вторым лучшим бомбардиром в истории клуба, отличившись 354 голами.

Ранее Анчелотти отреагировал на уход Бензема.