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"Творил легендарные вещи": Анчелотти отреагировал на уход Бензема

Наставник мадридцев поблагодарил француза за игру.
Сегодня, 10:52
Карло Анчелотти и Карим Бензема / Getty Images
Карло Анчелотти и Карим Бензема / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти подвел итоги сезона для мадридского клуба.

По словам итальянского специалиста, он с уважением отнесся к решению Карима Бензема покинуть стан испанского гранда.

"Я тренировал одного из лучших в мире – не просто нападающих, но и футболистов вообще. Он замечательный человек – добрый, скромный, серьезный. Его уходу невозможно радоваться, но мы должны уважать его решение. Он заслужил право решать.

Он творил легендарные, незабываемые вещи. Это было неожиданностью, но это часть переходного процесса. У нас есть время подумать о том, что делать дальше. Я говорил с ним утром, и он сообщил мне, что уходит. Я выразил ему уважение за все, что он сделал".

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Специалист отметил прощание с именитым игроком.

"Не думаю, что его проводили холодно. Для него подготовят церемонию. Нужно учесть его характер – он очень скромен. Это было прощание, достойное легенды", - приводит слова Анчелотти Marca.

Отметим, что в последнем матче чемпионата Испании Реал ушел от поражения в игре с Атлетиком благодаря голу Бензема.


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