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Реал Мадрид - Атлетик: обзор и результат матча чемпионата Испании 04.06.2023

"Сливочные" не пропустили вперед своих соседей по городу.
Сегодня, 21:36
Реал Мадрид - Атлетик / Getty Images
Реал Мадрид - Атлетик / Getty Images

В рамках последнего 38 тура чемпионата Испании Реал встретился с Атлетиком из Бильбао.

Матч для "сливочных" начался далеко не лучшим образом. На десятой минуте матча Тони Кроос сыграл рукой в штрафной за что его клуб наказали 11-метровым. Впрочем. Микель Весга простил своих соперников и не реализовал пенальти. 

Счет был открыт уже во втором тайме, а именно на 49 минуте поединка.  Автором забитого гола стал Ольхан Сансет, выведший вперед басков.

Ближе к концу матча, на 72 минуте, уже мадридцы заработали пенальти. Карим Бензема в своем последнем матче за Реал продемонстрировал класс Микелю Весге, реализовав свою попытку.

На последних минутах поединка Родриго мог вырывать победу для подопечных Карло Анчелотти, но у него это не получилось. Как итог, ничья, которая помогла Реалу не опуститься на третье место, а вот Атлетику этот результат не помог обойти Осасуну, которая победила Жирону, и попасть в Лигу конференций.

Статистика матча чемпионата Испании Реал - Атлетик

Реал - Атлетик 1:1

Голы: Бензема, 72 (пен) - Сансет, 49

xG: 1.64 - 2.18
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 9 - 15
Удары в створ: 2 - 9


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