Барса, Атлетико, Реал и другие: Определились все участники еврокубков от Испании

Очередной сезон Ла Лиги подошел к концу, дав нам ответ на то, кто сыграет в еврокубках в следующей кампании.

Сезон-2022/23 чемпионата Испании подошел к концу. Таким образом, стали известны все участники еврокубков от этой страны в следующей кампании.

В Лиге чемпионов сыграют 5 команд. Барселона, выигравшая чемпионат, Реал и Атлетико, попавшие в тройку призеров, Реал Сосьедад, заработавший последнюю путевку через чемпионат и Севилья, выигравшая Лигу Европы.

В Лиге Европы Испанию представят два коллектива. Вильярреал, расположившийся на пятой строчке и Бетис, занявший по итогу шестую позицию.

В Лиге конференций сыграет всего одна команда, а именно Осасуна. Стоит отметить, что андалусийцы обыграли в последнем туре Жирону Виктора Цыганкова, не дав ей обойти себя.

Участники еврокубков сезона-2023/24 от Испании

Лига чемпионов: Барселона, Реал Мадрид, Атлетико, Реал Сосьедад, Севилья

Барселона, Реал Мадрид, Атлетико, Реал Сосьедад, Севилья Лига Европы: Вильярреал, Реал Бетис

Вильярреал, Реал Бетис Лига конференций: Осасуна

Напомним, ранее стало известно, кто вылетел из чемпионата Испании, а кто сумел спастись.