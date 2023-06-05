iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барса, Атлетико, Реал и другие: Определились все участники еврокубков от Испании

Очередной сезон Ла Лиги подошел к концу, дав нам ответ на то, кто сыграет в еврокубках в следующей кампании.
Сегодня, 00:29
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Сезон-2022/23 чемпионата Испании подошел к концу. Таким образом, стали известны все участники еврокубков от этой страны в следующей кампании.

В Лиге чемпионов сыграют 5 команд. Барселона, выигравшая чемпионат, Реал и Атлетико, попавшие в тройку призеров, Реал Сосьедад, заработавший последнюю путевку через чемпионат и Севилья, выигравшая Лигу Европы.

В Лиге Европы Испанию представят два коллектива. Вильярреал, расположившийся на пятой строчке и Бетис, занявший по итогу шестую позицию.

В Лиге конференций сыграет всего одна команда, а именно Осасуна. Стоит отметить, что андалусийцы обыграли в последнем туре Жирону Виктора Цыганкова, не дав ей обойти себя.

Участники еврокубков сезона-2023/24 от Испании

  • Лига чемпионов: Барселона, Реал Мадрид, Атлетико, Реал Сосьедад, Севилья
  • Лига Европы: Вильярреал, Реал Бетис
  • Лига конференций: Осасуна

Напомним, ранее стало известно, кто вылетел из чемпионата Испании, а кто сумел спастись.


Статьи по теме

Верона и Специя сыграют дополнительный матч за место в Серии А Верона и Специя сыграют дополнительный матч за место в Серии А
Датский клуб продлил аренду легионера Динамо Датский клуб продлил аренду легионера Динамо
Ибрагимович объявил о завершении карьеры Ибрагимович объявил о завершении карьеры
Милан победил Верону в прощальном матче Ибрагимовича, Рома не пустила Ювентус в Лигу Европы Милан победил Верону в прощальном матче Ибрагимовича, Рома не пустила Ювентус в Лигу Европы
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа01:03
Верона и Специя сыграют дополнительный матч за место в Серии А
Европа00:58
Датский клуб продлил аренду легионера Динамо
Европа00:47
Ибрагимович объявил о завершении карьеры
Европа00:29
Барса, Атлетико, Реал и другие: Определились все участники еврокубков от Испании
Европа00:20
Милан победил Верону в прощальном матче Ибрагимовича, Рома не пустила Ювентус в Лигу Европы
Европа00:14
Результаты матчей Ла Лиги: Валенсия спаслась, клуб бразильца Роналдо вылетел
Вчера, 23:44
Теннис23:44
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина сыграет с Cабаленка, Костюк вылетела с парного разряда
Европа23:29
"GODbye": фанаты Милана попрощались с Ибрагимовичем
Теннис23:23
Ролан Гаррос (WTA): Свитолина сыграет против скандальной белоруски
Теннис23:17
Ролан Гаррос (ATP): Джокович сыграет в 1/4 финала против росиянина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK