Барса, Атлетико, Реал и другие: Определились все участники еврокубков от Испании
Очередной сезон Ла Лиги подошел к концу, дав нам ответ на то, кто сыграет в еврокубках в следующей кампании.
Сезон-2022/23 чемпионата Испании подошел к концу. Таким образом, стали известны все участники еврокубков от этой страны в следующей кампании.
В Лиге чемпионов сыграют 5 команд. Барселона, выигравшая чемпионат, Реал и Атлетико, попавшие в тройку призеров, Реал Сосьедад, заработавший последнюю путевку через чемпионат и Севилья, выигравшая Лигу Европы.
В Лиге Европы Испанию представят два коллектива. Вильярреал, расположившийся на пятой строчке и Бетис, занявший по итогу шестую позицию.
В Лиге конференций сыграет всего одна команда, а именно Осасуна. Стоит отметить, что андалусийцы обыграли в последнем туре Жирону Виктора Цыганкова, не дав ей обойти себя.
Участники еврокубков сезона-2023/24 от Испании
- Лига чемпионов: Барселона, Реал Мадрид, Атлетико, Реал Сосьедад, Севилья
- Лига Европы: Вильярреал, Реал Бетис
- Лига конференций: Осасуна
Напомним, ранее стало известно, кто вылетел из чемпионата Испании, а кто сумел спастись.