Результаты матчей Ла Лиги: Валенсия спаслась, клуб бразильца Роналдо вылетел

В 38 туре чемпионата Испании развернулась невероятная битва за сохранение прописки в элитном дивизионе.

За то, чтобы избежать вылета боролось сразу пять команд, игравших по сложившейся для последних туров традиции, в одно время. Матчи этих коллективов мы и рассмотрим детальнее.

Начнем с Сельты, которая на своем поле принимала чемпиона страны, а именно каталонскую Барселону.

Команда из Виго неожиданно смогла справиться с каталонцами, хотя, матч для них начался сложно. На 11 минуте счет должен был открывать Франк Кессье, но его гол отменили.

Ближе к концу первого тайма уже легитимно открыл счет Габри Вейга. Все тот же испанец оформил дубль уже во второй 45-минутке.

На 79 минуте Ансу Фати отыграл один мяч, но это не помешало Сельте выиграть и соответственно спастись от вылета.

Сельта - Барселона 2:1

Голы: Вейга, 42, 62 - Фати, 79

Следующий на очереди Кадис, встречавшийся с уже вылетевшим Эльче. "Желтая субмарина", игравшая на выезде, открыла счет на 10 минуте благодаря голу Эскаланте.

В последние 20 минут встречи Лукас Бойе сравнял счет, но, коллектив Серхио сумел выстоять под натиском и удержать для себя заветную ничью

Эльче - Кадис 1:1

Голы: Бойе, 71 - Эскаланте, 10

Переносимся в Барселону, где местный Эспаньол также уже оформивший вылет в Сегунду разыграл голевой спектакль с Альмерией, которую интересовал любой результат кроме проигрыша.

Именно гости и открыли счет на 10 минуте усилиями Туре, но Пуадо спустя всего три минуты восстановил паритет в счете.

Остальные голы были забиты уже после перерыва. Сперва отличился Пьер-Габриэль Ронаэль, но менее чем через десять минут ему ответил Адриан Эмбарба.

На 73 минуте Колеошо снова вывел вперед хозяев, но на 88 минуте каталонцы привезли себе пенальти, которое реализовал все тот же Эмбарба

Эспаньол - Альмерия 3:3

Голы: Пуадо, 13, Ронаэль, 49, Колеошо, 73 - Туре, 10, Эмбарба, 58, 88

На очереди Валенсия, игравшая на выезде с Бетисом.

"Летучих мышей" огорчили буквально через несколько мгновений после стартового свистка. Сделал это Айосе Перес.

Впрочем, после перерыва гости смогли придти в себя и свести матч в ничью. Гол, который восстановил паритет в счете на свой счет записал Диего Лопес.

Бетис - Валенсия 1:1

Голы: Перес, 1 - Лопес, 72

Напоследок у нас очная встреча двух аутсайдеров между двумя аутсайдерами, а именно матч Вальядолид - Хетафе.

Это единственная из всех игр, которая обошлась без забитых мячей и завершилась нулевой ничьей.

Данный результат "похоронил" Вальядолид, президентом которого является легендарный бразилец Роналдо, отправив клуб во второй дивизион испанского футбла

Вальядолид - Хетафе 0:0