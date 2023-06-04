Осасуна - Жирона 2:1: обзор матча и результат игры 4.06.2023

В воскресенье, 4 июня, в Памплоне прошел матч 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором Осасуна встретилась с Жироной.

Обе команды считались претендентами на последнее еврокубковое место, которое позволяет сыграть в Лиге конференций. При этом у хозяев поля изначально было больше шансов, опережая гостей на один балл.

В первом тайме команды обошлись без голов, а сразу после перерыва Осасуна забила два гола - дубль оформил Анте Будимир.

После такого удара шансы каталонского клуба на успех заметно уменьшились. Но надежда держалась до самого конца матча благодаря Виктору Цыганкову, который на 75-й минуте отдал результативную передачу на Рейньера - бразилец сократил отставание до минимума.

Но, к сожалению, это все, на что хватило команду украинца. В итоге Осасуна одержала победу и заняла седьмое место Ла Лиги - коллектив Хагобы Аррасате выступит в Лиге конференций.

Жирона в свою очередь завершила сезон на десятой строчке таблицы. Виктор Цыганков завершил вторую часть кампании с показателями в 18 сыгранных матчей, три гола и пять ассистов.

Статистика матча Осасуна - Жирона 38-го тура Ла Лиги

Осасуна - Жирона 2:1

Голы: Будимир, 52, 55 - Рейньер, 75.

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 14 - 11

Удары в створ: 7 - 6

Фолы: 12 - 9

Ожидаемые голы (xG): 2.23 - 1.06

Осасуна: Фернандес - Пенья, Эрнандес, Д. Гарсия (Крус, 6), Санчес - Монкайола (Ибаньес, 85), Торро, Орос - Барха (Р. Гарсия, 69), Будимир (Авила, 69), Абда (Гомес, 85).

Жирона: Гассанига - Мартинес, Бернарду (Коуту, 64), Лопес, Гутьеррес (Каррера, 85) - Ромеу, Цыганков, Мартен, Эррера (А. Гарсия, 59), Рикельме (Стуани, 59) - Кастельянос (Рейньер, 65).

Предупреждения: Монкайола - Эррера, Бернарду, Коуту, Стуани, Гассанига.