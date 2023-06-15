Последствия четырехдневного запоя: Грилиш в разбитом состоянии показался в расположение сборной Англии

В пятницу, 16 июня, сборная Англии проведет поединок с национальной командой Мальты в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024.

За некоторое время до проведения игры в расположение "трех львов" прибыли игроки Манчестер Сити, которые завоевали требл с командой. Пресс-служба англичан решила запечатлеть всех игроков "горожан".

Особое внимание получил полузащитник Джек Грилиш, который стал звездой празднования клуба завоеванию требла.

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Примечательно, что англичанин выглядел совсем "уставшим", ведь находится в запое четыре дня.

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Отметим, что фанаты английской сборной не упустили возможности пошутить над Джеком в социальных сетях:

"Печень Джека, видимо, очень сильная!".

"Грилиш все еще пьян?".

"Джек точно ни туда попал".

"Удивительно, что Грилиш может ходить!)".

Ранее сообщалось, что Холанд потроллил фанатов клубов АПЛ на чемпионском параде Сити.