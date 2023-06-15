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Последствия четырехдневного запоя: Грилиш в разбитом состоянии показался в расположение сборной Англии

Манчестерские ребята стали главным украшением национальной команды.
Сегодня, 10:00
Кайл Уокер и Джек Грилиш / Getty Images
Кайл Уокер и Джек Грилиш / Getty Images

В пятницу, 16 июня, сборная Англии проведет поединок с национальной командой Мальты в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024.

За некоторое время до проведения игры в расположение "трех львов" прибыли игроки Манчестер Сити, которые завоевали требл с командой. Пресс-служба англичан решила запечатлеть всех игроков "горожан".

Особое внимание получил полузащитник Джек Грилиш, который стал звездой празднования клуба завоеванию требла.

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Примечательно, что англичанин выглядел совсем "уставшим", ведь находится в запое четыре дня.

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Отметим, что фанаты английской сборной не упустили возможности пошутить над Джеком в социальных сетях:

  • "Печень Джека, видимо, очень сильная!".
  • "Грилиш все еще пьян?".
  • "Джек точно ни туда попал".
  • "Удивительно, что Грилиш может ходить!)".

Ранее сообщалось, что Холанд потроллил фанатов клубов АПЛ на чемпионском параде Сити.


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