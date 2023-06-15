Последствия четырехдневного запоя: Грилиш в разбитом состоянии показался в расположение сборной Англии
В пятницу, 16 июня, сборная Англии проведет поединок с национальной командой Мальты в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024.
За некоторое время до проведения игры в расположение "трех львов" прибыли игроки Манчестер Сити, которые завоевали требл с командой. Пресс-служба англичан решила запечатлеть всех игроков "горожан".
Особое внимание получил полузащитник Джек Грилиш, который стал звездой празднования клуба завоеванию требла.
Читай также: Новый номер Винисиуса за 2 часа собрал больше лайков, чем победа Ман Сити в Лиге чемпионов
Примечательно, что англичанин выглядел совсем "уставшим", ведь находится в запое четыре дня.
Читай также: Таким вы его еще не видели: Гвардиола "утонул" в трофеях Манчестер Сити
Отметим, что фанаты английской сборной не упустили возможности пошутить над Джеком в социальных сетях:
- "Печень Джека, видимо, очень сильная!".
- "Грилиш все еще пьян?".
- "Джек точно ни туда попал".
- "Удивительно, что Грилиш может ходить!)".
Ранее сообщалось, что Холанд потроллил фанатов клубов АПЛ на чемпионском параде Сити.