Море алкоголя и испорченная прическа: бенефис Грилиша во время парада в честь требла Манчестер Сити
Манчестер Сити провел феноменальный сезон. Команда Пепа Гвардиолы вырвала у Арсенала чемпионство Англии, обыграла Манчестер Юнайтед в финале кубка, а также одолела миланский Интер в финале Лиги чемпионов.
Это позволило "горожанам" стать лишь второй английской командой (после "красных дьяволов"), завоевавшей требл.
В понедельник, 12 июня, в Манчестере прошел парад в честь этого события, во время которого заметнее всех выделялся Джек Грилиш.
Любитель устроить вечеринку во время пандемии коронавируса начал отрываться еще до начала парада.
June 12, 2023
Не забывал он и про одноклубников, которые хотят перейти в ПСЖ - 27-летний англичанин (уже будучи навеселе) попытался уговорить Бернарду Силву не уходить из Манчестер Сити.
Jack Grealish is wild 🤣 pic.twitter.com/T20iRrTAnW— GOAL (@goal) June 12, 2023
На этом его попытки убедить португальца не прекратились. Он также заявил, что Силва - человек, которым он восхищается, но который выглядит как бездомный.
Jack Grealish: “There’s one person in this team that I absolutely adore… and he looks homeless: It’s @BernardoCSilva…” 💀😂pic.twitter.com/9N3yRAs2AT— City Xtra (@City_Xtra) June 12, 2023
Jack Grealish’s #ManCity trophy parade entrance. ⚠️😎 pic.twitter.com/WbEkHYQIUk— City Xtra (@City_Xtra) June 12, 2023
Во время традиционной поездки на праздничном автобусе Эрлинг Холанд чуть не довел Грилиша до слез, вылив тому на голову шампанское, испортив тем самым его прическу.
Erling Haaland really poured champagne on Jack Grealish during Man City's parade 😂👏— ESPN FC (@ESPNFC) June 12, 2023
(via @JackGrealish) pic.twitter.com/DTocQs2ZDo
Сам Джек позднее подтвердил свой статус тусовщика, заявив, что за последние 24 часа он так и не поспал.
"I don't think I've slept!" 🦺🎉— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 12, 2023
It doesn't look like Jack Grealish will be getting some sleep anytime soon! pic.twitter.com/vgxnMoGyWm
Напомним, что после финала Лиги чемпионов Джек Грилиш поблагодарил Пепа Гвардиолу за проявленное доверие и поддержку, несмотря ни на что.