Море алкоголя и испорченная прическа: бенефис Грилиша во время парада в честь требла Манчестер Сити

Манчестер Сити провел феноменальный сезон. Команда Пепа Гвардиолы вырвала у Арсенала чемпионство Англии, обыграла Манчестер Юнайтед в финале кубка, а также одолела миланский Интер в финале Лиги чемпионов.

Это позволило "горожанам" стать лишь второй английской командой (после "красных дьяволов"), завоевавшей требл.

В понедельник, 12 июня, в Манчестере прошел парад в честь этого события, во время которого заметнее всех выделялся Джек Грилиш.

Любитель устроить вечеринку во время пандемии коронавируса начал отрываться еще до начала парада.

Не забывал он и про одноклубников, которые хотят перейти в ПСЖ - 27-летний англичанин (уже будучи навеселе) попытался уговорить Бернарду Силву не уходить из Манчестер Сити.

Jack Grealish is wild 🤣 pic.twitter.com/T20iRrTAnW — GOAL (@goal) June 12, 2023

На этом его попытки убедить португальца не прекратились. Он также заявил, что Силва - человек, которым он восхищается, но который выглядит как бездомный.

Jack Grealish: “There’s one person in this team that I absolutely adore… and he looks homeless: It’s @BernardoCSilva…” 💀😂pic.twitter.com/9N3yRAs2AT — City Xtra (@City_Xtra) June 12, 2023

Во время традиционной поездки на праздничном автобусе Эрлинг Холанд чуть не довел Грилиша до слез, вылив тому на голову шампанское, испортив тем самым его прическу.

Erling Haaland really poured champagne on Jack Grealish during Man City's parade 😂👏



(via @JackGrealish) pic.twitter.com/DTocQs2ZDo — ESPN FC (@ESPNFC) June 12, 2023

Сам Джек позднее подтвердил свой статус тусовщика, заявив, что за последние 24 часа он так и не поспал.

"I don't think I've slept!" 🦺🎉



It doesn't look like Jack Grealish will be getting some sleep anytime soon! pic.twitter.com/vgxnMoGyWm — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 12, 2023

Источник: Getty Images

Напомним, что после финала Лиги чемпионов Джек Грилиш поблагодарил Пепа Гвардиолу за проявленное доверие и поддержку, несмотря ни на что.