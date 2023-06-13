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Море алкоголя и испорченная прическа: бенефис Грилиша во время парада в честь требла Манчестер Сити

Хавбек "горожан" отметил требл команды на все 120%.
Сегодня, 00:18
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Манчестер Сити провел феноменальный сезон. Команда Пепа Гвардиолы вырвала у Арсенала чемпионство Англии, обыграла Манчестер Юнайтед в финале кубка, а также одолела миланский Интер в финале Лиги чемпионов.

Это позволило "горожанам" стать лишь второй английской командой (после "красных дьяволов"), завоевавшей требл.

В понедельник, 12 июня, в Манчестере прошел парад в честь этого события, во время которого заметнее всех выделялся Джек Грилиш.

Любитель устроить вечеринку во время пандемии коронавируса начал отрываться еще до начала парада.

Не забывал он и про одноклубников, которые хотят перейти в ПСЖ - 27-летний англичанин (уже будучи навеселе) попытался уговорить Бернарду Силву не уходить из Манчестер Сити.

На этом его попытки убедить португальца не прекратились. Он также заявил, что Силва - человек, которым он восхищается, но который выглядит как бездомный.

Во время традиционной поездки на праздничном автобусе Эрлинг Холанд чуть не довел Грилиша до слез, вылив тому на голову шампанское, испортив тем самым его прическу.

Сам Джек позднее подтвердил свой статус тусовщика, заявив, что за последние 24 часа он так и не поспал.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, что после финала Лиги чемпионов Джек Грилиш поблагодарил Пепа Гвардиолу за проявленное доверие и поддержку, несмотря ни на что.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити джек грилиш Эрлинг Холанд

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