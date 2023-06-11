Грилиш после финала Лиги чемпионов тепло поблагодарил Гвардиола за поддержку

Хавбек Манчестер Сити Джек Грилиш поблагодарил главного тренера клуба Пепа Гвардиолу за поддержку.

"Даже в прошлом году, когда я играл дерьмово, он поддерживал меня, разговаривал со мной.

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В этом сезоне он предоставил мне эту возможность проявить себя, так что я просто сказал ему спасибо", – заявил Грилиш после победы над Интером (1:0).

В текущем сезоне на счету 27-летнего англичанина пять голов и семь ассистов в 28 матчах АПЛ.