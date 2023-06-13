Новый номер Винисиуса за 2 часа собрал больше лайков, чем победа Ман Сити в Лиге чемпионов

У "горожан" не лучшим образом обстоят дела на медийном поле.

Манчестер Сити после победы в Лиге чемпионов попал в забавную ситуацию в медийной площади.

Триумф "горожан" затмила новость о том, что Винисиус Жуниор сменит номер в мадридском Реале. По крайней мере, такое ощущение создается, если посмотреть на лайки в официальных аккаунтах английского клуба и бразильца соответственно.

Пост бразильца за 2 часа собрал более 350 тысяч лайков (сейчас там 621 тысяча лайков) в то время, как Манчестер Сити за 2 дня не сумел пробить эту цифру.

Напомним, ранее сообщалось, что Интер Майами после подписания Месси вошел в топ-5 спортивных команд США по количеству подписчиков в Instagram.