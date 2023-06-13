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Эффект Месси: Интер Майами вошел в топ-5 спортивных команд США по количеству подписчиков в Instagram

Впереди только баскетбольные франшизы.
Сегодня, 19:21
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Интер Майами продолжает получать дивиденды от будущего прихода в клуб Лионеля Месси.

Как сообщает ESPN, "розовые" вошли в топ-5 спортивных команд США по количеству подписчиков в Instagram

Опережают клуб из Майами только четыре баскетбольные франшизы, а именно: Чикаго Буллс, Кливленд Кавальерс, Лос-Анджелес Лейкерс и Голден Стейт Уорриорз.

Топ-5 спортивных команд США по количеству подписчиков в Instagram

  1. Голден Стейт Уорриорз - 30,6 млн.
  2. Лос-Анджелес Лейкерс - 22,8 млн.
  3. Кливленд Кавальерс - 15,7 млн.
  4. Чикаго Буллс - 9,7 млн.
  5. Интер Майами - 8 млн.

Напомним, ранее стало известно, что Месси не собирается играть на ЧМ-2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси интер майами

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