Эффект Месси: Интер Майами вошел в топ-5 спортивных команд США по количеству подписчиков в Instagram
Впереди только баскетбольные франшизы.
Интер Майами продолжает получать дивиденды от будущего прихода в клуб Лионеля Месси.
Как сообщает ESPN, "розовые" вошли в топ-5 спортивных команд США по количеству подписчиков в Instagram
Опережают клуб из Майами только четыре баскетбольные франшизы, а именно: Чикаго Буллс, Кливленд Кавальерс, Лос-Анджелес Лейкерс и Голден Стейт Уорриорз.
Топ-5 спортивных команд США по количеству подписчиков в Instagram
- Голден Стейт Уорриорз - 30,6 млн.
- Лос-Анджелес Лейкерс - 22,8 млн.
- Кливленд Кавальерс - 15,7 млн.
- Чикаго Буллс - 9,7 млн.
- Интер Майами - 8 млн.
Напомним, ранее стало известно, что Месси не собирается играть на ЧМ-2026.