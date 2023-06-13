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"Я хочу спеть песню": Холанд потроллил фанатов клубов АПЛ на чемпионском параде Сити

Хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Сегодня, 17:31
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Манчестер Сити продолжает праздновать завоевание требла в сезоне-2022/23.

Накануне прошел чемпионский парад "горожан", на котором лидер команды Эрлинг Холанд затроллил фанатов других команд АПЛ.

Болельщики соперников манкунианцев в матчах против них пытались задеть их тем, что клуб никогда в своей истории не выигрывал Лигу чемпионов.

После завоевания главного клубного турнира Европы оказалось, что норвежец не забыл об этом и он спел кричалку, которую фанаты оппонентов использовали в поединках против коллектива Пепа Гвардиолы.

"У меня есть одна песня, которую я хочу спеть. Я достаточно часто слышал ее за то время, которое я нахожусь в клубе", - сказал Холанд, прежде чем начать петь.

Напомним, что ранее легендарный кинопродюсер поздравил Ман Сити с завоеванием требла

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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