"Я хочу спеть песню": Холанд потроллил фанатов клубов АПЛ на чемпионском параде Сити

Манчестер Сити продолжает праздновать завоевание требла в сезоне-2022/23.

Накануне прошел чемпионский парад "горожан", на котором лидер команды Эрлинг Холанд затроллил фанатов других команд АПЛ.

Болельщики соперников манкунианцев в матчах против них пытались задеть их тем, что клуб никогда в своей истории не выигрывал Лигу чемпионов.

После завоевания главного клубного турнира Европы оказалось, что норвежец не забыл об этом и он спел кричалку, которую фанаты оппонентов использовали в поединках против коллектива Пепа Гвардиолы.

"У меня есть одна песня, которую я хочу спеть. Я достаточно часто слышал ее за то время, которое я нахожусь в клубе", - сказал Холанд, прежде чем начать петь.

"I've got only one song to sing. I've been hearing it quite a lot for the last couple of months I've been here. ... Champions of Europe, you'll never sing that!" 🎶



Erling Haaland had jokes at Man City's parade 😂



(via @FodenCTID) pic.twitter.com/63tnU03hIY