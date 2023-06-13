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"Я очень рад за вас!": Легендарный кинопродюсер поздравил Манчестер Сити с треблом

Элтон Джон восхитился успехом манчестерского клуба по итогам сезона.
Сегодня, 09:50
Элтон Джон / Getty Images
Элтон Джон / Getty Images

Популярный музыкант и кинопродюсер Элтон Джон поздравил Манчестер Сити с завоеванием требла.

Знаменитый британец записал видеообращение к "горожанам", которые выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок Англии.

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"Привет, Пеп! Привет, ребята! Вы сделали это. Я очень рад за вас! Какой сезон, какое достижение! Могу только порадоваться за вас. Было здорово встретиться с вами в аэропорту в Манчестере.

Желаю вам всего наилучшего в межсезонье. Вам нужен хороший отдых, но получите удовольствие от празднования в Манчестере. Вы заслужили это. Я люблю вас, берегите себя", - сказал музыкант.

Ранее сообщалось, что фаны Арсенала остались недовольны поведением Зинченко после победы Ман Сити в ЛЧ.


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